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Пандемия COVID-19

В Эквадоре запретили продажу алкоголя в выходные для борьбы с коронавирусом

Меры будут действовать в 18 из 24 провинций страны до 12 августа

ТАСС, 31 июля. Власти Эквадора приняли решение запретить продажу алкоголя в выходные на большей части территории страны для предотвращения распространения коронавируса в республике. Об этом в четверг сообщается на сайте местного комитета по действиям в чрезвычайных условиях.

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"С 31 июля по 12 августа запрещается продажа алкоголя в период с пятницы по воскресенье", - говорится в сообщении. Меры будут действовать в 18 из 24 провинций страны, в шести из них будет также ужесточен режим комендантского часа.

Число заразившихся коронавирусом в Эквадоре на данный момент составляет 84 370, число умерших от вызываемого вирусом заболевания составляет 5 657. Власти указывают, что еще около 3,5 тыс. смертей также могли быть вызваны последствиями коронавируса.

В марте руководство Эквадора ввело режим ЧП и закрыло границы страны, в мае некоторые ограничения были ослаблены. В регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка, частично возобновилась работа коммерческих учреждений и общественного транспорта. С 1 июня были частично восстановлены коммерческие пассажирские авиаперевозки. По-прежнему запрещены общественные мероприятия, не работают школы, ограничено междугороднее сообщение.

Теги
ЭквадорПандемия COVID-19
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