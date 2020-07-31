Власти Кубы выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с РФ в сфере транспорта

ГАВАНА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Кубы выразили заинтересованность в углублении и развитии сотрудничества с Россией в транспортной сфере, в частности, в модернизации железнодорожной сети острова. Об этом в четверг сообщается на сайте министерства транспорта республики.

"Состоялась [телефонная] беседа между министром транспорта Республики Куба Эдуардо Родригесом и министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, они обменялись мнениями о состоянии экономического сотрудничества в авиационной и железнодорожной сферах, развитии инфраструктуры морских портов, а также подготовке кадров в различных сферах транспорта. В ходе беседы они подтвердили важность сотрудничества между странами и заинтересованность в реализации таких проектов, как восстановление и модернизация кубинской железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В июне 2017 года "РЖД интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") и Союз железных дорог Кубы подписали контрактное соглашение по проекту восстановления и модернизации инфраструктуры железных дорог на острове. В качестве возможных источников финансирования называются кредиты российских банков и средства специального счета, на который идут платежи в погашение долга Гаваны перед Москвой. Кубинская сторона также должна полностью освободить "РЖД интернешнл" и ее российских субподрядчиков, зарегистрированных на Кубе, от всех налогов, сборов и пошлин.

В феврале этого года представители транспортных ведомств России и Кубы в ходе работы III Заседания смешанной комиссии по морскому транспорту обсудили участие российских компаний в модернизации портов острова. Как сообщили ТАСС в торговом представительстве РФ в Гаване, темами обсуждения представителей транспортных ведомств стали также обучение кубинских специалистов в профильных российских вузах и возможности поставки российских судов различного вида на Кубу.