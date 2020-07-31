{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Пекине считают, что совместная борьба с пандемией может улучшить отношения США и Китая

Соединенные Штаты и КНР должны работать вместе в условиях борьбы с коронавирусом, отметил глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай должны работать вместе в условиях борьбы с коронавирусом. По мнению главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, подобное сотрудничество может хорошо сказаться на отношениях двух стран.

На эту тему
Слабость опаснее силы? С каких позиций Америка вступает в холодную войну с Китаем

"Я работаю в сфере здоровья населения. <...> Что такое население? Население - все, кто живет на Земле. <...> Вы называетесь США, мы называемся Китаем, <...> но мы все один вид - Homo sapiens (человек разумный - прим. ТАСС). Не забывайте об этом. <...> Вирус сделает из нас друзей, потому что мы должны работать вместе", - сказал Гао Фу в четверг в ходе видеоконференции, организованной базирующейся в Соединенных Штатах некоммерческой организацией "Национальный комитет по отношениям между США и Китаем".

Теги
СШАКитайПандемия COVID-19
СМИ: не менее девяти человек погибли в результате ракетного обстрела в Афганистане
Еще 50 получили ранения, передает телеканал TOLOnews
Читать полностью