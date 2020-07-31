СМИ: в ходе акции протеста у резиденции Нетаньяху задержаны 16 участников беспорядков

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Израильские полицейские задержали 16 участников беспорядков в ночь на пятницу в ходе массовой акции протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщает государственное радио Kan.

По данным радиостанции, задержания осуществлены "по подозрению в нарушении общественного порядка, нападениях на полицейских и демонстрантов". Восемь из задержанных - фанаты известного правыми взглядами объединения болельщиков иерусалимского футбольного клуба "Бейтар" "Ла фамилиа", отмечает Kan, указывая, что они подозреваются в том числе в нападении на съемочные команды двух израильских телеканалов.

В акции протеста в Иерусалиме приняли участие до 1,5 тыс. человек, еще несколько сотен собрались в ночь на пятницу у дома министра внутренней безопасности Израиля Омира Оханы в центре Тель-Авива, сообщает радиостанция.

Демонстрации у резиденции премьера не прекращаются с середины июля. Протестующие требуют отставки правительства на фоне развивающегося в стране кризиса, вызванного пандемией коронавируса.