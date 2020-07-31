Кравчук заявил, что готов пойти на определенные компромиссы по Донбассу

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на минских переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе заявил, что готов идти на некоторые компромиссы в переговорах ради достижения мира.

"Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы", - сказал он в интервью "РБК-Украина".

В то же время, Кравчук отметил, что "есть вещи, которые компромиссам не поддаются". "Это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается", - подчеркнул он.

По словам Кравчука, он будет выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям, а именно "не ставить перед собой невыполнимых задач, решать вопросы пошагово, начать с прекращения огня, потом можно говорить о способах местного самоуправления, о выборах, и тогда шаг за шагом идти дальше".

Офис украинского лидера Владимира Зеленского сообщил 28 июля о решении 81-летнего второго президента страны Леонида Кучмы прекратить работу в качестве главы украинской делегации в контактной группе. 30 июля Зеленский назначил на должность полпреда Киева в контактной группе 86-летнего первого президента страны Леонида Кравчука.