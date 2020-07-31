Минск передал Киеву список россиян для проверки их участия в событиях на Донбассе

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Украина получила от Белоруссии список задержанных российских граждан и передаст его компетентным правоохранительным органам "для изучения". Об этом в пятницу на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы только вчера получили полный список граждан, которые были задержаны, и сразу передали его украинским компетентным органам для изучения", - сообщил он.

Кулеба пояснил, что Украина намерена установить, "кто из этого списка участвовал в вооруженных действиях" в Донбассе на стороне отдельных районов Донецкой и Луганской областей.