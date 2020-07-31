В Пентагоне рассказали о своих новых разработках

ВАШИНГТОН, 31 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Специалисты Пентагона работают над созданием "умных" бинтов, растущих вертолетных площадок и аппаратов, позволяющих извлекать питьевую воду даже из сухого воздуха. Об этом сообщил в четверг на интернет-брифинге для небольшой группы журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, и.о. директора Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) Питер Хайнэм.

Он подтвердил, что одним из приоритетных направлений деятельности вверенного ему ведомства являются биотехнологии. "Когда я сегодня рассуждаю о применяемой в оперативных целях биотехнологии, я говорю о выращивании посадочной площадки и о более не существующем при этом логистическом бремени", - отметил Хайнэм. Он не уточнил, как именно выглядит процесс создания такой вертолетной площадки, указав лишь, что речь не идет об использовании "тяжелой техники и заливке цемента".

Разработанный в DARPA метод позволяет просто разбрызгивать определенную смесь "на гравий или песок или что там имеется, а через несколько дней на месте есть посадочная площадка", пояснил Хайнэм. По его оценке, такой метод позволяет "улучшить оперативную гибкость", "это огромный" фактор.

Затем эксперт рассказал, что в DARPA трудятся также над тем, чтобы "быть в состоянии иметь устройство, потребляющее очень мало энергии и способное "вытягивать" питьевую воду даже из сравнительно сухого воздуха, на высоте". "Это по-настоящему интересное устройство", - подчеркнул Хайнэм.

Военная медицина

"Что касается физиологических вмешательств, применяемой в оперативных целях биотехнологии, - продолжал директор управления, - то у нас там много [разработок]".

"У нас есть программа Healer ("Целитель") и пара других", - поведал Хайнэм. Согласно изложенной им информации, такие программы нацелены, в частности, на лечение тех "типов ранений, которые наблюдаются у военнослужащих, носящих костюмы бронезащиты и получающих ранения при взрыве, заживления которых зачастую сложно добиться". "Как насчет электронного бинта? "Умного" бинта? Который понимает, ощущает, когда применять различные химические ингредиенты, вмешательство в районе раны и непосредственно в нее, чтобы способствовать ее быстрому заживлению", - заявил и.о. главы DARPA.

Он констатировал, что двумя крупными проблемами, с которыми США сталкиваются при развертывании войск за рубежом, являются "нехватка сна", и, "выражаясь деликатно, сложности с животом, вызванные разными условиями, разной пищей, иным микробиомом". "Что мы можем делать, чтобы быстрее корректировать цикл сна-бодрствования? Как можно помочь человеку быстро адаптироваться к этому?" - сказал Хайнэм. По его словам, решением именно таких вопросов, обеспечения "быстрой акклиматизации" военнослужащих занимаются в числе прочих в DARPA.

Наконец, добавил Хайнэм, эксперты управления изучают возможность введения раненых на поле боя в биостаз, чтобы стабилизировать состояние таких военнослужащих на достаточно продолжительный срок, позволяя транспортировать их для получения серьезной медицинской помощи, невозможной в полевых условиях. DARPA ведет такие работы с целым рядом других американских правительственных лабораторий и научно-исследовательских центров, признал и.о. директора.

Автономные системы

В заключение Хайнэм указал, что крупными разработками DARPA занимается по традиции и в области создания робототехники, предназначенной для применения на воде, под водой и в воздухе. Управление, к примеру, создает корабли, присутствие на борту которых человека когда бы то ни было вообще не предусмотрено, "в том числе такое возможно при ремонте в [открытом] море", заявил специалист. В соответствии с приведенными им сведениями, по своей конструкции эти корабли будут значительно отличаться от нынешних.

В свою очередь и.о. заместителя директора DARPA Дэвид Хани, который тоже участвовал в брифинге, пообещал достаточно скоро "революцию применительно к автономным кораблям".

По прогнозу Хайнэма, DARPA будет в обозримом будущем все больше акцентировать внимание на программах в сфере искусственного интеллекта, мобильной связи пятого поколения, военного космоса, квантовой вычислительной техники.