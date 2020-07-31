Оппозиция на Украине потребовала от Зеленского уволить недовольных зарплатой чиновников

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Руководство государственных компаний, которое не устраивает уровень заработных плат на Украине, должно быть уволено, считает партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом говорится в обращении к президенту страны Владимиру Зеленскому, опубликованном в пятницу на сайте партии.

"У ответственной украинской власти ответ на циничные требования жадных мародеров может быть только один - разогнать всех, кто паразитирует на государственном бюджете и государственных предприятиях", - сказано в сообщении. В оппозиции назвали чиновников, которые жалуются на зарплату "нахлебниками, которых власть по требованию внешних кредиторов посадила на шею украинских граждан".

Ранее генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус обратился к Зеленскому с просьбой посодействовать решению вопроса, связанного с зарплатами руководства государственных предприятий. Парламент Украины из-за пандемии коронавируса ввел с апреля ограничения максимального размера заработных плат для чиновников, депутатов, прокуроров, судей, а также руководства и членов наблюдательных советов госкомпаний на уровне 10 минимальных зарплат, что составляет 47,2 тыс. гривен ($1,7 тыс.). По словам Абромавичуса, 36 руководителей "очень важных госкомпаний страдают из-за этого ограничения".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял со своей стороны, что из-за продолжающейся пандемии и карантина увеличить зарплаты чиновникам пока не представляется возможным.