Австрия сняла запрет на авиарейсы из РФ и 17 стран, но сохранила ограничения на въезд

ВЕНА, 31 июля. /ТАСС/. Австрия снимает с 1 августа 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения с 18 странами, включая Россию. Однако австрийские власти вводят ограничения на въезд для приезжих из 32 регионов мира с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, среди которых оказалась Российская Федерация.
Так, в Австрии в пятницу завершается действие указа Минздрава о запрете на прилет пассажирских самолетов из Великобритании, КНР, Ирана, Португалии, Швеции, России, Украины, Белоруссии, Египта, Сербии, непризнанного Косова, Черногории, Северной Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Румынии, Болгарии, Молдавии, сообщили в администрации венского аэропорта Швехат. На смену этого запрета приходит указ Минздрава, который с 27 июля ужесточил правила въезда. В частности, приезжим из 32 регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой понадобится предъявить отрицательный ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) на коронавирус и отправиться в карантин на 10 дней.
Въезд из 32 регионов "красного списка"
В список из 32 регионов с высокой угрозой заражения вошли ("красный список"): Албания, Бангладеш, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.
Граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из стран "красного списка" должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Если у этой категории граждан нет при себе отрицательного теста, то они могут сдать его после въезда в течение 48 часов, но до этого момента им следует оставаться в карантине, документально подтвердив наличие места жительства/ пребывания в Австрии.
Граждане третьих стран без вида на жительство в Австрии или визы D не смогут напрямую въехать из 32 регионов "красного списка".
Въезд из 31 страны "зеленого списка"
В список из 31 страны с низкой угрозой заражения вошли ("зеленый список"): Андорра, Бельгия, Венгрия, Ватикан, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония.
Граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии могут беспрепятственно въезжать из этих стран с благоприятной обстановкой.
Граждане третьих стран при въезде в Австрию из стран Шенгенской зоны "зеленого списка" должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее 72 часов до въезда. После въезда граждане третьих стран должны находиться в карантине в течение 10 дней. Для этого они должны предоставить документальное свидетельство наличия места жительства/ пребывания в Австрии.
Исключения из правила
Исключение из запрета на прямой въезд для граждан третьих стран сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих, сотрудников дипломатических представительств, международных организаций, экспатов. Если они прибывают в Австрию не через страны "зеленого списка", то въезд им разрешен при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или пребывании в домашнем карантине в течение 10 дней. Карантин можно покинуть при последующей сдаче анализа и получении отрицательного результата.
Ограничения не касаются государственных визитов. Транзит через Австрию без остановок разрешен без ограничений. Тест на коронавирус также можно сдать при прилете в аэропорт Вены.
"Благодаря действующим в настоящее время строгим правилам въезда обеспечена максимальная безопасность и наилучшая свобода передвижения. Запреты на посадку приводят только к изменению потоков путешествий, наносят ущерб экономике и туризму Австрии. В связи с этим решение не продлевать запреты на посадку в Австрии приветствуется и является правильным", - отметили в администрации венского аэропорта Швехат.
Ситуация в Австрии
В июне Австрия объявила об открытии границы для 32 европейских стран, однако в июле усилила пограничный контроль с Венгрией и Словенией для приезжих из шести стран Балканского региона из-за угрозы завоза коронавирусной инфекции. Власти Австрии на основе оценки эпидемиологической обстановки в общей сложности ранее запретили регулярные пассажирские рейсы из 18 стран, включая Россию, Украину и Белоруссию. Это постановление продлевалось каждые две недели до 31 июля.
Число новых случаев заражения коронавирусом в июле в Австрии стало превышать отметку 100 человек почти каждые сутки. По данным Минздрава, на 30 июля из 20 955 заболевших выздоровели 18 628 человек, 718 умерли.