Австрия сняла запрет на авиарейсы из РФ и 17 стран, но сохранила ограничения на въезд

В список из 32 регионов с высокой угрозой заражения вошли ("красный список"): Албания, Бангладеш, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Так, в Австрии в пятницу завершается действие указа Минздрава о запрете на прилет пассажирских самолетов из Великобритании, КНР, Ирана, Португалии, Швеции, России, Украины, Белоруссии, Египта, Сербии, непризнанного Косова, Черногории, Северной Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Румынии, Болгарии, Молдавии, сообщили в администрации венского аэропорта Швехат. На смену этого запрета приходит указ Минздрава, который с 27 июля ужесточил правила въезда. В частности, приезжим из 32 регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой понадобится предъявить отрицательный ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) на коронавирус и отправиться в карантин на 10 дней.

ВЕНА, 31 июля. /ТАСС/. Австрия снимает с 1 августа 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения с 18 странами, включая Россию. Однако австрийские власти вводят ограничения на въезд для приезжих из 32 регионов мира с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, среди которых оказалась Российская Федерация.

Граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из стран "красного списка" должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Если у этой категории граждан нет при себе отрицательного теста, то они могут сдать его после въезда в течение 48 часов, но до этого момента им следует оставаться в карантине, документально подтвердив наличие места жительства/ пребывания в Австрии.

Граждане третьих стран без вида на жительство в Австрии или визы D не смогут напрямую въехать из 32 регионов "красного списка".

Въезд из 31 страны "зеленого списка"

В список из 31 страны с низкой угрозой заражения вошли ("зеленый список"): Андорра, Бельгия, Венгрия, Ватикан, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония.

Граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии могут беспрепятственно въезжать из этих стран с благоприятной обстановкой.

Граждане третьих стран при въезде в Австрию из стран Шенгенской зоны "зеленого списка" должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее 72 часов до въезда. После въезда граждане третьих стран должны находиться в карантине в течение 10 дней. Для этого они должны предоставить документальное свидетельство наличия места жительства/ пребывания в Австрии.

Исключения из правила

Исключение из запрета на прямой въезд для граждан третьих стран сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих, сотрудников дипломатических представительств, международных организаций, экспатов. Если они прибывают в Австрию не через страны "зеленого списка", то въезд им разрешен при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или пребывании в домашнем карантине в течение 10 дней. Карантин можно покинуть при последующей сдаче анализа и получении отрицательного результата.

Ограничения не касаются государственных визитов. Транзит через Австрию без остановок разрешен без ограничений. Тест на коронавирус также можно сдать при прилете в аэропорт Вены.

"Благодаря действующим в настоящее время строгим правилам въезда обеспечена максимальная безопасность и наилучшая свобода передвижения. Запреты на посадку приводят только к изменению потоков путешествий, наносят ущерб экономике и туризму Австрии. В связи с этим решение не продлевать запреты на посадку в Австрии приветствуется и является правильным", - отметили в администрации венского аэропорта Швехат.

Ситуация в Австрии

В июне Австрия объявила об открытии границы для 32 европейских стран, однако в июле усилила пограничный контроль с Венгрией и Словенией для приезжих из шести стран Балканского региона из-за угрозы завоза коронавирусной инфекции. Власти Австрии на основе оценки эпидемиологической обстановки в общей сложности ранее запретили регулярные пассажирские рейсы из 18 стран, включая Россию, Украину и Белоруссию. Это постановление продлевалось каждые две недели до 31 июля.

Число новых случаев заражения коронавирусом в июле в Австрии стало превышать отметку 100 человек почти каждые сутки. По данным Минздрава, на 30 июля из 20 955 заболевших выздоровели 18 628 человек, 718 умерли.