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Кризис на Украине

Кравчук предлагает вместо особого статуса Донбасса говорить об "особой системе управления"

Глава украинской делегации считает, что с предоставлением особого статуса неподконтрольным Киеву территориям Донбасса они превратятся в "какое-то отдельное государство, с какими-то особыми политическими полномочиями"

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Новоназначенный глава украинской делегации на минских переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук назвал возможные компромиссы, при этом о предоставлении Донбассу особого статуса речь не идет.

"Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус", - рассказал Кравчук в интервью "Общественному".

По его мнению, это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы "люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально". Кравчук отметил, что эти компромиссы не касаются суверенитета Украины.

В то же время, глава украинской делегации считает, что с предоставлением особого статуса неподконтрольным сейчас Киеву территориям Донбасса они превратятся в "какое-то отдельное государство, с какими-то особыми политическими полномочиями".

Офис президента Украины сообщил 28 июля о решении 81-летнего второго президента страны Леонида Кучмы прекратить работу в качестве главы украинской делегации в контактной группе. В четверг, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность полпреда Киева в контактной группе 86-летнего первого президента страны Леонида Кравчука.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеКравчук, Леонид Макарович
Кризис на Украине
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