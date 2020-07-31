В ВОЗ связали новые вспышки коронавируса в Европе с изменением поведения населения

ЖЕНЕВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Появление в последнее время, после смягчения карантинных ограничений, новых локальных вспышек коронавируса в ряде стран Европы вызвано изменившимся поведением населения. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер.

"Мы видим в европейском регионе рост числа стран, сталкивающихся с локальными вспышками и увеличением случаев заболевания. Как бы мы это ни называли, второй волной или пиковым значением, мы знаем, что это следствие изменения поведения людей", - отметила Тайлер, комментируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявившего 28 июля о наличии признаков второй волны пандемии коронавируса в Европе.

Официальный представитель бюро ВОЗ подчеркнула, что в сложившейся ситуации "исключительно важна" роль каждого человека в противодействии распространению инфекции. По ее словам, каждый должен осознать, что "посредством правильного поведения" можно избежать передачи вируса. "Никто не находится в безопасности от этой болезни, пока все не находятся в безопасности", - заключила Тайлер.

Британский премьер Борис Джонсон заявил 28 июля в эфире телеканала Sky News, что в ряде стран Старого Света появляются признаки второй волны пандемии. "Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", - сказал глава правительства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.