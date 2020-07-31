МИД Китая назвал клеветой утверждение о кибератаках на американскую компанию Moderna

ТАСС, 31 июля. Китай не причастен к кибератакам на американскую биотехнологическую компанию Moderna, которая проводит очередной этап клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В последнее время так называемые источники некоторых правительственных ведомств США часто обвиняют Китай в кибератаках с целью хищения американских технологий в области исследований и разработок вакцин, но при этом они никогда не предоставляли никаких доказательств, - цитирует Ван Вэньбиня газета "Синьцзин бао". - Подобные обвинения - это всего лишь вздорные слухи и клевета".

По его словам, Китай не занимается кражей технологий и не имеет в этом никакой нужды, так как "является мировым лидером в области независимых исследований и разработок вакцин против коронавируса". "Мы в большей степени обеспокоены тем, что отдельные страны, склонные к хищению конфиденциальной информации, могут прибегнуть к помощи хакеров и украсть китайские разработки", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

30 июля агентство Reuters со ссылкой на источник в органах безопасности США сообщило, что якобы два хакера из Китая ранее в этом году пытались похитить информацию Moderna. По утверждению Минюста США, эти же лица почти на протяжении 10 лет совершали атаки в разных странах с целью получить доступ к разработкам в сферах высоких технологий, медицины, фармацевтики, бизнеса, образования, игровой индустрии, солнечной энергетики и обороны.