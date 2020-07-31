WP: власти США собирали разведданные на журналистов, освещавших протесты в Портленде

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США занималось "сбором разведданных" о двух журналистах газеты The New York Times , освещавших протесты в Портленде (штат Орегон). Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу на первой полосе газеты The Washington Post .

Вернутся ли в Америку "закон и порядок"

По данным источников издания, разведданные были переданы федеральным правоохранительным органам. Авторы отчетов считают, что журналисты якобы виновны в утечке несекретной информации, касающейся напряженной ситуации в городе.

Представители руководства МВБ осудили действия отдела ведомства, занимающегося разведывательными вопросами. Исполняющий обязанности главы МВБ Чед Вулф приказал "немедленно прекратить" сбор информации о журналистах, отмечает издание. В министерстве началось расследование инцидента.

Протесты, сопровождаемые беспорядками, не прекращаются в Портленде более 50 дней. Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств, многие из которых подчиняются МВБ. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности. По данным Министерства юстиции США, в ночь на 28 июля в городе были задержаны 74 человека, 60 предъявлены обвинения.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.