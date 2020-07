WP: власти США собирали разведданные на журналистов, освещавших протесты в Портленде

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США занималось "сбором разведданных" о двух журналистах газеты The New York Times, освещавших протесты в Портленде (штат Орегон). Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу на первой полосе газеты The Washington Post.