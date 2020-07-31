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Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая

В министерстве пояснили, что ограничения вводятся из-за "нарушения прав человека"
Здание министерства финансов США AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Здание министерства финансов США
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Министерство финансов США в соответствии с так называемым Глобальным актом Магнитского ввело в пятницу санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Американские власти распространили генеральную лицензию, согласно которой до 30 сентября иностранные физические и юридические лица должны завершить все сделки и свернуть любого рода сотрудничество с китайской компанией.

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