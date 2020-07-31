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МИД Белоруссии направил ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию на границе

Ранее сегодня на трассе Е-30/М-1 на границе между странами образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей
Здание МИД Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
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Здание МИД Белоруссии
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. МИД Белоруссии просит российскую сторону внести ясность в ситуацию, сложившуюся на границе двух государств. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

"МИД направлена соответствующая нота российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы", - сказал дипломат, слова которого приводит портал tut.by.

Сегодня на трассе Е-30/М-1 на российско-белорусской границе образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. Очевидцы говорят о восстановлении полноценного пограничного режима.

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