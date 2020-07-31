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Задержание россиян в Белоруссии

Украина передаст Белоруссии материалы по делам задержанных в Минске россиян

В украинском МВД отметили, что заинтересованы в экстрадиции ряда задержанных в Белоруссии людей, совершивших преступления на Украине

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерении Киева передать Минску материалы по делам, касающихся преступлений задержанных в Минске граждан РФ по статье об участии в террористической организации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

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"Нацполиция Украины расследует ряд уголовных дел с участием в том числе задержанных на территории Белоруссии наемников. МВД и другие правоохранительные органы имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации мы передадим белорусской стороне", - заверил он.

Аваков подчеркнул также, что Украина заинтересована в экстрадиции ряда задержанных в Белоруссии людей, совершивших преступления на Украине, "о чем сообщено компетентным органам Белоруссии", и сообщил о проведенных консультациях о взаимодействии с официальными представителями белорусской стороны на этот счет.

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БелоруссияРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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