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Германия приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом

Ранее глава исполнительной власти этого специального административного района Китая Кэрри Лам объявила, что намеченные на 6 сентября выборы отложат на один год из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Германия приняла решение приостановить действие закона об экстрадиции с Гонконгом. Об этом сообщил в пятницу МИД ФРГ.

"Мы ожидаем, что Китай обеспечит гарантированные законом свободы и права. К этому относится также право на свободные и честные выборы. Поэтому мы решили приостановить действие договора об экстрадиции с Гонконгом", - говорится в сообщении.

31 июля глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам сообщила, что намеченные на 6 сентября выборы в Законодательный совет этого специального административного района КНР будут отложены на один год из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Заявление о переносе выборов было обнародовано по окончании процесса регистрации кандидатов, который длился с 18 по 31 июля.

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