Белый дом осудил решение властей Гонконга отложить парламентские выборы

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Администрация США осуждает решение властей Гонконга перенести на год проведение парламентских выборов. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Мы осуждаем решение правительства Гонконга отложить на год выборы в Законодательный совет и дисквалифицировать оппозиционных кандидатов", - заявила официальный представитель президента США.

С ее точки зрения, "этот шаг подрывает демократические процессы и свободы, лежащие в основе процветания Гонконга". "Это лишь новый шаг в растущем списке нарушенных Пекином обещаний. Гонконгскому народу были обещаны автономия и свободы до 2047 года в совместной китайско-британской декларации", - сказала Макинэни.

Как объявила ранее глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, выборы в Законодательный совет Гонконга, намеченные на 6 сентября, будут отложены на один год из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Заявление о переносе выборов прозвучало по окончании процесса регистрации кандидатов, который длился с 18 по 31 июля. Законодательный совет Гонконга - однопалатный парламент, состоящий из 70 депутатов. Половина депутатского корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают из представителей отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

Представители оппозиционных партий выступают против идеи переноса голосования, считая, что это уменьшит их шансы. Они рассчитывали завоевать половину мест, чтобы иметь возможность контролировать парламент и блокировать принятие тех или иных пропекинских законов. В четверг избирком отказал в регистрации 12 кандидатам с "непатриотичными взглядами". В их числе - радикальный молодежный активист Джошуа Вонг, один из лидеров гонконгских протестов.

В последние десять дней эпидемиологическая ситуации в Гонконге заметно ухудшилась, ежедневно здесь выявляется свыше сотни случаев заражения коронавирусной инфекцией. В четверг число заболевших увеличилось за сутки на 149, достигнув рекордного показателя для этого специального административного района КНР с начала пандемии. Общее количество инфицированных достигло 3 272, умерли 27 пациентов.