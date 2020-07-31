Главный инфекционист США считает, что Китай не угрожает разработке вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Китай не представляет угрозу для разработки американской вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на слушаниях в специальном подкомитете по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса в Палате представителей Конгресса США.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на источник в органах безопасности США утверждало, что два хакера из Китая ранее в этом году пытались похитить информацию у американской биотехнологической компании Moderna, которая проводит очередной этап клинических испытаний вакцины от коронавируса. Главного инфекциониста спросили, "представляет ли Китай угрозу разработке вакцины" в США. "Нет", - ответил Фаучи. Он пояснил, что все данные о процессе разработки вакцин публикуются в интернете.

Ученый подчеркнул, что на компьютерах в лабораториях хранится та же самая информация, которая потом публикуется на медицинских сайтах и в научных журналах. Конгрессмены не согласились с таким ответом.

По версии Минюста США, два хакера из Китая почти на протяжении 10 лет совершали атаки в разных странах с целью получить доступ к разработкам в сферах высоких технологий, медицины, фармацевтики, бизнеса, образования, игровой индустрии, солнечной энергетики и обороны. Атакам с их стороны подвергались фирмы в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Республике Корея и Швеции. Двум китайцам предъявлены обвинения по 11 пунктам.

21 июля лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния) официально представил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении иностранных хакеров, пытающихся, по мнению Вашингтона, получить данные о проводимых в США разработках вакцины от коронавируса. Законопроект Defend COVID Research from Hackers Act ("О защите исследований COVID от хакеров") предусматривает введение санкций "в отношении иностранцев, которые угрожают национальной безопасности, внешней политике, здоровью населения, экономической устойчивости и финансовой стабильности США".