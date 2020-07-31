В Белоруссии заявили, что не препятствуют движению транспорта через границу с Россией

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Белорусские пограничники не препятствуют свободному передвижению граждан и грузоперевозчиков через белорусско-российский участок границы, отмечая их многочисленные жалобы на длинные очереди при его пересечении. Об этом сообщил в пятницу Госпогранкомитет республики в своем Tekegram-канале.

"Дежурная служба фиксирует многочисленные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства. Обращаем внимание, что с нашей стороны никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны", - отмечается в сообщении.

В Госпогранкомитета подчеркнули, что "Республика Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает".

В пятницу на трассе Е-30/М-1 на российско-белорусской границе образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. Очевидцы говорят о восстановлении полноценного пограничного режима. МИД Белоруссии направил соответствующую ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы.