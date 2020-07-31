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Пандемия COVID-19

Трамп считает, что Китай должен заплатить за распространение в мире коронавируса

По словам президента США, пандемия произошла по вине Китая

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Китай должен заплатить за распространение в мире нового коронавируса, так как пандемия произошла по его вине. Такое мнение выразил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

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"Я хочу, чтобы наш народ мог жить и жить хорошо, потому что это не его вина, что Китай принес эту пандемию, - утверждал Трамп. - Это вина Китая".

По его версии, Китай "должен заплатить за это". "И, может быть, они [заплатят]", - полагает Трамп.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия COVID-19
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