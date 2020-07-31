США изучают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Армия США рассматривает возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности. Об этом начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл сообщил в пятницу в ходе видеоконференции, организованной американской аналитической организацией "Центр стратегических и международных исследований" (SCIS).

"Мы продвигаемся к созданию средств доставки большой дальности, например гиперзвуковых ракет, и мы разрабатываем средства средней дальности, - отметил он, отвечая на вопрос о том, поддержал бы он размещение в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования. - Мы хотим представить национальному руководству варианты действий на случай, если потребуются средства для того, чтобы лишить противника доступа в определенные районы".

В октябре прошлого года в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин предупредил, что в ответ на появление ракет средней и малой дальности США в Азии "наверняка будут [приняты] адекватные зеркальные ответы".

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения документа. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.