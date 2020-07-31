Предприниматель Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдет таким образом в Палату лордов, верхнюю палату британского парламента. Об этом говорится в опубликованном в пятницу официальном списке, который был сформирован на основании выдвижений, сделанных различными политическими партиями Великобритании, и одобрен главой государства, королевой Елизаветой II.

Евгений Лебедев, владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, был рекомендован на получение пэрства действующим премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Он станет членом независимой партии в Палате лордов, то есть не будет представлять конкретно ни одну из политических сил.

Всего же список включает в себя 36 фамилий. Среди них числится бывший министр финансов и иностранных дел Филип Хаммонд, биограф Маргарет Тэтчер Чарльз Мур, ряд бывших политиков и доноров Консервативной парии, супруг бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип Мэй, младший брат Джонсона экс-замминистра образования Джо Джонсон.

Спикер Палаты лордов Питер Фаулер раскритиковал утвержденный список, так как считает, что верхняя, неизбираемая палата станет слишком многочисленной. "Новый список представляет собой упущенную возможность сократить количество членов Палаты лордов. Результат же таков - в этой палате будет около 830 членов, почти на 200 больше, чем в Палате общин. Это столь явный отказ от обещанного. Всего два года назад занимавшая тогда пост премьер-министра Тереза Мэй пообещала придерживаться политики сдержанности при определении числа назначений", - приводит его слова газета The Guardian.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Палаты лордов, вновь назначенные пэры будут введены в палату начиная с сентября, когда парламентарии вернутся с летних каникул. Этот процесс может растянуться на несколько недель. Согласно действующей традиции, в день, выделенный для представления новых пэров, в состав палаты могут быть введены за один раз всего два человека.