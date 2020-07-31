Конгрессмены США одобрили законопроекты по расходам на 2021 год на $1,3 трлн

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила законопроекты об ассигнованиях на 2021 финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на сумму в $1,3 трлн. Трансляция заседания велась на сате контролируемой демократами нижней палаты законодательного органа.

Пакет законопроектов был одобрен практически по партийной линии: 217 законодателей поддержали его, 197 высказались против.

В бюджетных проектах предусмотрено выделение $1,3 трлн на 96% правительственных расходов: министерствам обороны, труда, здравоохранения и социальных служб, образования, торговли, юстиции, энергетики, финансов, транспорта и др. При этом более половины этих средств предназначены военному ведомству. Деньги, в частности, пойдут на повышение заработной платы военнослужащих на 3%. Кроме того, как отмечается в документе, $9,3 млрд направляются на приобретение 91 истребителя F-35, $22,3 млрд - девяти новых кораблей ВМС, $758 млн- на смягчение последствий пандемии нового коронавируса для оборонно-промышленного комплекса страны. В посвященном вопросам обороны документе предусмотрено и выделение $1 млн на переименование военных баз, названных в честь генералов Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865 гг.). В связи с этим, если данная инициатива будет поддержана контролируемым республиканцами Сенатом, американский президент Дональд Трамп пообещал наложить на нее вето.

Демократы также выделяют чрезвычайное финансирование в размере $5 млрд Национальным институтам здравоохранения и $9 млрд федеральным Центрам по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) на борьбу с распространением нового коронавируса.

В пятницу лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд) объявил о том, что конгрессмены решили отменить свои августовские каникулы с целью как можно скорее договориться о новом законопроекте по смягчению экономических последствий пандемии для американцев.