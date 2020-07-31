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Задержание россиян в Белоруссии
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В Белоруссии заявили, что задержанные россияне не собирались лететь из Минска в Стамбул

В СК Белоруссии сообщили, что "группа была организованной и управлялась по военным стандартам"
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МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Задержанные в Белоруссии граждане России не собирались лететь в Стамбул, несмотря на наличие авиабилетов. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в пятницу в эфире белорусского телеканала ОНТ.

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"Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались", - сказал представитель Следственного комитета.

По словам Агафонова, "группа была организованной и управлялась по военным стандартам". "В мессенджере WhatsApp была создана группа 1.ru с обозначенной целью - для управления личным составом", - сообщил следователь. По его словам, "участниками группы являлись все 33 задержанных фигуранта".

Агафонов заявил, что задержанные в Белоруссии граждане России допрошены следователями с участием защиты.

"Все задержанные допрошены с участием защиты. Их показания не последовательны о целях нахождения в Беларуси противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турецкую Республику, двое - на Кубу, один - в Сирию, один вообще не знал, куда летит, трое от дачи показаний отказались", - сказал представитель Следственного комитета.

По его словам, "представляется сомнительным, что одним рейсом самолета можно совершить перелет в страны различной направленности".

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