Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета TikTok в США

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность введения запрета на китайскую соцсеть TikTok на территории страны наряду с рядом других мер. Об этом заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.

"Мы изучаем TikTok. Мы может быть запретим TikTok, а может быть примем другие меры, есть несколько вариантов. <...> Посмотрим, что произойдет. Мы рассматриваем множество альтернативных вариантов в отношении TikTok", - отметил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент намерен принять меры, чтобы китайская компания ByteDance была вынуждена отказаться от доли в разработанной ею соцсети TikTok. По словам ее источников, администрация США может объявить о данном решении в течение суток.

Представители TikTok пока не комментируют приведенные в публикации утверждения.

О критике TikTok в США

Ранее глава государства заявил, что может в скором времени принять решение о введении мер в отношении TikTok. 6 июля госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok на фоне утверждений о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. Несколько американских законодателей заявили, что в TikTok якобы могут собирать данные об американцах с целью их передачи китайским спецслужбам. Представители соцсети подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности. Американские регулирующие органы в 2019 году начали расследование в отношении TikTok.

Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok превышает 800 млн человек. Соцсеть применяют примерно в 150 странах.

20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 21 июля, что информация о вредоносности TikTok, распространяемая США, не соответствует действительности.