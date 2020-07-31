Глава Абхазии заявил, что называть конкретную дату открытия границы с Россией пока рано

Ранее пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния сообщила, что решение об открытии границы Абхазии с РФ принято, но стороны пока прорабатывают детали и условия пропуска граждан

СУХУМ, 31 июля. /ТАСС/. Абхазия готова открыть границу с РФ в ближайшие дни при принятии соответствующего решения в России, конкретную дату называть пока рано, заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

"Переговоры и консультации президента Абхазии Аслана Бжании в российской столице продолжаются. Их главный результат - принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границы. Однако детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока на стадии обсуждения", - сказала Квициния.

По словам Квицинии, заключения Роспотребнадзора и Минздрава России, признавших эпидемиологическую обстановку в Абхазии благополучной, "безусловно, сыграли свою роль в положительном решении вопроса об открытии границы".

Как сообщил ТАСС источник в руководстве республики, в субботу в связи с решением российских властей об открытии границы с Абхазией в Сухуме состоится заседание координационного штаба по защите населения от коронавируса под председательством премьер-министра Александра Анкваба. Ранее сообщалось, что ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства действуют до 4 августа.

Отели готовы

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба выразил удовлетворение решением оперативного штаба России об открытии границы с республикой и заявил ТАСС, что абхазские отели готовы к приему отдыхающих из РФ.

"Мы приветствует решение российского оперативного штаба об открытии границы с Абхазией. Это и следовало ожидать по итогам работы представителей Роспотребнадзора в Абхазии, которые убедились в том, что туристические объекты, которые проверяла комиссия, были на самом деле готовы к туристическому сезону. Это показатель высокой готовности абхазских отельеров и профессионализма комиссии Роспотребнадзора", - сказал Хишба.

По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, принято решение об открытии с 1 августа государственной границы России с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов. Позднее пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния уточнила, что решение об открытии границы Абхазии с РФ принято, но стороны пока прорабатывают детали и условия пропуска граждан.

Как сообщил Хишба, комиссия Роспотребнадзора за три дня проверила 19 объектов размещения, 3 объекта турпоказа, несколько пляжей, но "в целом к приему туристов готовы все объекты", а их более 400. "Все объекты также готовы соблюдать предписания главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик", - дополнил министр.

Ранее сообщалось, что Скорик передала 21 июля в министерство туризма республики рекомендации по организации работы объектов отдыха в случае начала приема организованных групп туристов. Согласно документу, прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении COVID-19, полученных не позднее, чем за трое суток до даты прибытия в объект отдыха. Целесообразно заселение не более одного человека в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи. То же самое касается и рассадки людей в объектах общепита. Рекомендовано не проводить в здравницах групповые процедуры, предписано проводить термометрию при приеме и не реже одного раза в день.

Будут ли внесены какие-либо изменения в эти рекомендации в сторону послабления пока неизвестно. Кроме того, распоряжением президента от 28 июля, ограничения на въезд в Абхазию иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов, российских военных и водителей транспорта, осуществляющего международные перевозки, действуют до 4 августа. Как сообщил ТАСС источник в руководстве республики, в субботу в связи с решением российских властей об открытии границы с Абхазией в Сухуме состоится внеочередное заседание оперативного штаба.

Ситуация в Абхазии

С начала пандемии в республике выявлено 84 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 37 выздоровели, трое умерли, остальные проходят лечение в условиях стационара и домашней самоизоляции.