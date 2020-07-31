Трамп считает, что голосование по почте не позволит оперативно подвести итоги выборов

Отвечая на вопросы журналистов на мероприятии в Белом доме с участием профсоюзных лидеров американской полиции, он в очередной раз подверг резкой критике голосование по почте. "Вы не будете знать результаты выборов недели, месяцы, возможно, и годы после [дня голосования]. Возможно, вы никогда не узнаете результаты выборов. Этим я и обеспокоен", - сказал глава администрации США.

Он утверждал, что при голосовании по почте доверия к итогам выборов не будет. "Это будет подтасовано, подстроено", - полагает американский лидер. Одновременно он в очередной раз подтвердил, что у него нет никаких претензий к голосованию при помощи открепительных талонов. Трамп уточнил, что и сам будет голосовать таким образом на предстоящих в США 3 ноября всеобщих выборах.

Трамп в четверг в Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением нового коронавируса в США. Ввиду резко негативного отношения к этой идее со стороны как оппозиционной Демократической партии США, так и коллег-республиканцев, лидер Белого дома затем заверил, что не желает переноса выборов. Однако, по его мнению, выборы в 2020 году могут стать самыми нечестными в истории из-за использования метода голосования по почте. Соперником республиканца Трампа на президентских выборах будет демократ Джозеф Байден.

Как ранее предупреждали в связи с пандемией американские специалисты и юристы, в реальности сценарий потенциального переноса выборов практически неосуществим. Для этого пришлось бы менять федеральное законодательство, регламентирующее проведение выборов. Принятый в 1845 году Закон о дне президентских выборов гласит, что голосование проходит "во вторник после первого понедельника ноября". Поэтому перенос даты выборов потребовал бы одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса США соответствующего законопроекта и его подписания Трампом. Однако едва ли будет преувеличением сказать, что достижение консенсуса по этому ключевому вопросу между Трампом и Демократической партией, которая на данном этапе имеет большинство в Палате представителей, возможно лишь в самом крайнем случае. С отменой выборов дело еще сложнее. 20-я поправка к Конституции США предусматривает истечение полномочий президента и вице-президента "в полдень 20 января" (через четыре года после вступления в должность). То есть даже в случае отмены выборов Трамп и его вице-президент Майкл Пенс лишились бы полномочий.

Как констатируют американские эксперты, все эти нормы фактически невозможно нарушить.