СМИ: запрет на въезд в Канаду для иностранцев продлили до 31 августа

ОТТАВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Канады продлило действие запрета на въезд в страну иностранных граждан до 31 августа включительно в связи с пандемией COVID-19. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник в канадской пограничной службе.

Впервые этот запрет был введен 16 марта и действовал до 1 июля. Затем он был продлен до 31 июля и истекает в полночь 1 августа по времени Оттавы (07:00 мск). Данная мера не касается водителей-дальнобойщиков, осуществляющих перевозки из США в Канаду и обратно, медиков и ряда других категорий граждан.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии заразились 116 тыс. человек, свыше 100 тыс. из них выздоровели, почти 9 тыс. умерли. Тестирование на коронавирус прошли 4 млн человек.