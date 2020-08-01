В Перу продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до сентября

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 августа. /ТАСС/. Власти Перу продлили чрезвычайное положение, объявленное из-за распространения коронавируса, до конца августа. Соответствующий указ был опубликован в пятницу в газете El Peruano - официальном издании правительства южноамериканской республики.

"Продлить чрезвычайное положение <...> до понедельника, 31 августа 2020 года, из-за тяжелой ситуации, с которой столкнулась страна из-за последствий COVID-19", - говорится в документе.

Указ также продлевает действие строгих карантинных мер в департаментах Арекипа, Ика, Хунин, Уануко и Сан-Мартин, а также ряде провинций в других регионах из-за роста числа заражений. Жителем этих районов разрешено выходить на улицу только в случае необходимости с понедельника по субботу. В воскресенье и во время комендантского часа, действующего с 20:00 до 04:00, все должны находиться дома.

В середине марта президент Мартин Вискарра в связи с пандемией объявил в Перу чрезвычайное положение и ввел жесткий карантин. Позднее руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа. ЧП продлевалось несколько раз и должно было закончится 31 июля.

Согласно последним данным Минздрава Перу, всего в стране коронавирусом заразились свыше 407 тыс. человек, умерли больше 19 тыс.