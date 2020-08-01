Трамп: США были бы рады заключить с Россией соглашение в сфере ядерного нераспространения

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся заключить с Россией новое соглашение в сфере ядерного нераспространения. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Мы работаем сейчас с Россией над соглашением в сфере нераспространения, ядерного нераспространения. Если мы выработаем нечто подобное, то это было бы отлично", - сказал американский лидер. Он выступил в окрестностях города Тампа на встрече с представителями властей штата Флорида, посвященной борьбе со вспышкой коронавируса и мерам, которые принимаются властями США в связи с сезоном ураганов.

Никаких подробностей относительно упомянутого российско-американского взаимодействия Трамп не привел.

Глава администрации США, по всей видимости, имел в виду российско-американские консультации относительно перспектив контроля над вооружениями и разоружения. На этих встречах обсуждается прежде всего дальнейшая судьба российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Этот договор истечет в начале 2021 года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет его продления. Договор был подписан двумя государствами в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне 2019 года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".