Трамп назвал очередной фальшивкой утверждения о России и талибах

Трамп выступал в окрестностях города Тампа на встрече с представителями властей штата Флорида, посвященной борьбе со вспышкой коронавируса и мерам, которые принимаются в США в связи с сезоном ураганов. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

В конце мероприятия один из журналистов задал Трампу вопрос, касающийся утверждений ряда СМИ о России и талибах (движение "Талибан" запрещено в России). "Я читаю их [отчеты разведки] каждый день, я все время их вижу. Мое внимание к этому никогда не привлекалось. Я думаю, что эта очередная фальшивка на тему России", - отметил на это американский лидер.

"Мое внимание к этому никогда не привлекалось, потому что это не достигало уровня. Многие люди, в числе которых демократы, сказали, что этого никогда не происходило, если бы это было, мое внимание к этому бы привлекли, и я бы принял очень серьезные меры", - добавил Трамп.