СМИ: Япония поручит Mitsubishi Heavy Industries разработку истребителей на замену F-2

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено заключить контракт с японской корпорацией Mitsubishi Heavy Industries на разработку новых истребителей, которые должны прийти на смену устаревшим F-2. Об этом в субботу сообщила деловая газета Nikkei.

По ее данным, Mitsubishi Heavy Industries будет полностью ответственна за проектирование и производство истребителей. Ожидается, что корпорация также заключит соглашения с субподрядчиками среди японских и американских производителей. При этом разработка ключевых элементов истребителей, таких как двигатель и боевые системы, будет доверена компаниям Японии.

Согласно существующему проекту японских властей, размещение новых истребителей планируется осуществить к 2035 году. Ранее американская корпорация Lockheed Martin уже предлагала Японии план создания истребителя с технологией "стелс", представляющего собой гибрид двух самолетов этого класса - F-22 и F-35. Изначально предполагалось, что в разработке также примет участие Великобритания, однако впоследствии Япония отказалась от этих планов и решила максимально задействовать собственные технологии для стимуляции местных производителей.

Ранее сообщалось, что затраты на весь проект могут превысить 1,5 трлн иен ($14 млрд). После 2030 года Япония хотела бы заменить 90 самолетов F-2, поступивших на вооружение Сил самообороны в начале 2000-х годов.