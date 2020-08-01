Трамп заявил, что запретит работу TikTok в США

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен запретить работу китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов.

"Раз [мы] затронули [тему] TikTok, мы запрещаем их в США", - сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон. Слова Трампа приводит пресс-пул Белого дома.

Как отмечается в сообщении, американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.