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Трамп заявил, что запретит работу TikTok в США

Американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен запретить работу китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов.

"Раз [мы] затронули [тему] TikTok, мы запрещаем их в США", - сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон. Слова Трампа приводит пресс-пул Белого дома.

Как отмечается в сообщении, американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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