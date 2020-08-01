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Пандемия COVID-19

В Боливии карантинные ограничения продлили до 31 августа

Правительство страны также издало указ, облегчающий экспорт кислородных баллонов

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 августа. /ТАСС/. Временное правительство Боливии приняло решение продлить действие карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, до 31 августа. Об этом сообщил министр при президенте Йерко Нуньес.

"Кабинет министров решил продлить национальный карантин на определенных условиях с возможностью изменений до 31 августа 2020 года", - приводит его слова газета El Deber.

По словам Нуньес, определять, каким образом будут действовать и контролироваться карантинные меры в каждом департаменте, должны местные власти в координации с центральным правительством.

Министр также сообщил, что правительство издало указ, облегчающий экспорт кислородных баллонов.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях инфицирования в стране. К настоящему времени заразились более 75 тыс. человек, умерли свыше 2,8 тыс. Общий карантин в стране был введен 22 марта.

Теги
БоливияПандемия COVID-19
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