Лукашенко уверен, что белорусские десантники смогут обеспечить военную безопасность страны

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что белорусские воины-десантники сделают все, чтобы сохранить мир, обеспечить военную безопасность и национальные интересы страны. Об этом говорится в поздравлении Лукашенко по случаю Дня десантника и сил специальных операций, а также 90-летия со дня образования воздушно-десантных войск.

"Вам по плечу самые сложные задачи в наиболее трудных и опасных условиях. Вы элита вооруженных сил страны, пример служения отечеству для молодежи, вступающей в жизнь", - отмечается в поздравлении, опубликованном в субботу на сайте главы государства.

Лукашенко отметил, что нынешний праздник "символизирует единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, которые покрыли себя неувядаемой славой, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, на афганской земле, в различных локальных конфликтах".