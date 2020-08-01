СМИ: еще у восьми военнослужащих США в Японии выявлен коронавирус

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. По меньшей мере восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлены в субботу среди военнослужащих США в южной японской префектуре Окинава. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что инфицирование зафиксировано у семи человек на базе Кэмп Хансэн, а также у одного человека на авиабазе Футэмма. Таким образом, общее число инфицированных американских военных на Окинаве достигло 256.

31 июля губернатор Окинавы Дэнни Тамаки объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории префектуры, он будет действовать в регионе до 15 августа. 11 июля власти Окинавы сообщили, что на американской авиабазе Футэмма и базе Кэмп-Хансэн введен карантин для предотвращения распространения коронавируса. С 7 по 11 июля там был выявлен 61 случай заражения среди военнослужащих США. 10 июля военное командование морской пехоты США в Японии приняло решение вернуть ограничения для военнослужащих из-за угрозы распространения коронавируса.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, превысило 37,1 тыс. Число летальных исходов составляет 1 024.