Родственники актера Баниониса считают обвинения в его адрес политическим заказом

ВИЛЬНЮС, 1 августа. /ТАСС/. Близкие обвиненного в Литве в сотрудничестве с советским Комитетом государственной безопасности (КГБ) звезды театра и кино Донатаса Баниониса (1924-2014) считают это политическим заказом и не оставляют усилий добиться официального опровержения и извинений. Об этом в субботу на страницах издания Vakaro Zinios заявил сын актера Раймундас Банионис.

"С требованием изъятия [из официальных источников] этой сфабрикованной информации мы обивали пороги всех возможных инстанций, но никак не можем добиться ее изъятия, хотя комиссия по люстрации признала, что доказательств нет. Эти обвинения были заказом", - сказал он.

О том, что Банионис был якобы завербован КГБ в 1970 году из-за его контактов с литовцами за рубежом, прежде всего в США, в 2018 году сообщил Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы. В 1970 году актер по приглашению одной из организаций американских литовцев побывал в США. Утверждалось, что актер поставлял КГБ информацию о деятельности литовской эмиграции.

Эта информация до сих пор размещена на сайте центра. Лишь в конце выложенных текстов содержится приписка о том, что межведомственная комиссия по оценке деятельности лиц, тайно сотрудничавших с КГБ, не нашла подтверждений сотрудничества Баниониаса с советской спецслужбой. Сам актер не скрывал, что после поездок на Запад его приглашали в КГБ, интересовались, с кем из представителей эмиграции он встречался. Об этом актер в 2009 году откровенно рассказывал в интервью газете "Московский комсомолец", ссылка на которое содержится в информации на сайте Центра изучения геноцида и резистенции.

"На наши [налогоплательщиков] деньги существующий центр и его руководство издеваются над всеми нами. Не могу пояснить произошедшее иначе, как то, что это был заказ. Мол, все, кто жил в советское время, плохие, а хорошие какие-то другие", - сказал сын актера.

Вошли в золотой фонд

Многократный лауреат различных премий и фестивалей, Банионис снялся более чем в 70 кинофильмах. "Никто не хотел умирать" (1965), "Мертвый сезон" (1968), "Король Лир" (1970) "Гойя, или тяжкий путь познания" (1971), "Солярис" (1972) - работы Баниониса в этих лентах по праву считаются всемирной киноклассикой и любимы зрителями разных поколений. Особенно высоко признание его таланта российской публикой. Мастер был награжден российским орденом Почета. В последние годы жизни Банионис сетовал, что в России его знают и помнят лучше, чем на родине.