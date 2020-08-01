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Задержание россиян в Белоруссии

Статкевич назвал утверждения о связи с задержанными россиянами "бредом сивого мерина"

Как отметил оппозиционер, теперь власти Белоруссии решили, что он "владеет телепатией"

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Находящийся под арестом белорусский оппозиционер Николай Статкевич опроверг утверждения следствия о своей связи с задержанными в республике российскими гражданами.

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"Раньше они [власти Белоруссии] считали, что я владею телепортацией, потому что обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я владею еще и телепатией, потому что силою мысли проникаю в создание и организовываю заговор с Тихановским и "вагнеровцами" [власти Белоруссии утверждают, что задержанные россияне - члены "частной военной компании Вагнера"), - приводит слова Статкевича его супруга Марина Адамович в своем Facebook.

"А вообще все это бред сивого хитропричесанного мерина", - считает Статкевич.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Согласно последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Такие же обвинения предъявлены белорусским следствием оппозиционеру Николаю Статкевичу и блогеру Сергею Тихановскому.

Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.

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БелоруссияРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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