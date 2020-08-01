Эскалация на границе с Арменией не отвечает интересам Азербайджана, заявили в Баку

БАКУ, 1 августа. /ТАСС/. Эскалация на азербайджано-армянской границе не отвечает интересам Азербайджана. Об этом заявил помощник президента страны - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью российскому журналу " Национальная оборона ".

"Хочу особо подчеркнуть, что у Азербайджана нет никаких военных планов или целей на государственной границе с Арменией. С целью демилитаризации охрана этой части границы с Арменией была возложена на пограничные войска Азербайджана. Эскалация на азербайджано-армянской государственной границе не отвечает интересам Азербайджана", - сказал Гаджиев в интервью, текст которого распространило в субботу информационное агентство АзерТАдж. Он подчеркнул, что во время недавних событий на границе двух стран задачей Вооруженных сил Азербайджана "была защита государственной границы и безопасности мирного населения".

Гаджиев считает, что нынешнюю эскалацию на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе необходимо рассматривать в контексте армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта. "Боевые действия между Азербайджаном и Арменией являются следствием этого конфликта, вооруженной агрессии и оккупации 20% азербайджанских территорий со стороны Армении", - сказал он.

По словам Гаджиева, Азербайджан остается приверженным политико-дипломатическому урегулированию армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта, однако переговоры ради переговоров недопустимы. "Для решения конфликта нужны предметные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ с целью обсуждения вопросов освобождения азербайджанских территорий от оккупации, а не их имитация", - добавил помощник президента.