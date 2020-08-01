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СМИ: в Иране задержали главарь террористической группировки, которую поддерживают США

По данным IRIB, речь идет о Джамшиде Шармахде

ТЕГЕРАН, 1 августа. /ТАСС/. Иранские правоохранительные органы задержали главаря террористической группировки, которая, по версии иранской стороны, действует при поддержке США. Об этом сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация IRIB.

Речь идет о Джамшиде Шармахде, который возглавлял группировку "Тондар". По данным IRIB, организация стоит за взрывом одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, в результате чего погибли более 10 человек, около 200 получили ранения.

Организация "Тондар" выступает за установление монархического правления в Иране.

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