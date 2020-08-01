WP: власти США проводили анализ переписки в Telegram протестующих в Портленде

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США занималось анализом переписки протестующих в городе Портленд (штат Орегон) в группах мессенджера Telegram, хотя ранее данный факт отрицал представитель руководства ведомства в Конгрессе. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post, которая ссылается на внутренние документы МВБ.

Из них следует, что ведомство имело доступ к электронной переписке протестующих в группах Telegram, она анализировалась в так называемом разведывательном отчете МВБ, который был направлен федеральным правоохранительным органам страны, включая ФБР. Демонстранты обсуждали маршруты митингов и то, как во время выступлений избегать полиции, отметила газета. На данный момент неясно, как МВБ получило доступ к переписке.

На прошлой неделе, отвечая на вопросы членов спецкомитета по разведке Сената Конгресса, исполняющий обязанности заместителя руководителя МВБ по получению и анализу разведданных Брайан Мерфи заявил, что ведомство не занимается сбором и анализом электронной переписки протестующих, а также любого рода разведдеятельностью в Портленде. В связи с этим демократы комитета направили ему письмо с требованием объясниться.

В отчете МВБ, как сообщила в пятницу газета, также говорится о том, что власти занимались "сбором разведданных" о двух журналистах газеты The New York Times, освещавших протесты в Портленде. По версии МВБ, они ответственны за утечку несекретной информации, касающейся напряженной ситуации в городе. Позднее представители руководства ведомства осудили действия отдела, занимающегося вопросами получения и анализа разведданных. Исполняющий обязанности главы МВБ Чед Вулф приказал "немедленно прекратить" сбор информации о журналистах, отмечает издание. В министерстве началось расследование инцидента.

О беспорядках

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, не прекращаются в Портленде более 50 дней. Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств, в том числе и из МВБ.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.