В Нахичевани проводятся совместные учения ВС Азербайджана и Турции с боевыми стрельбами

БАКУ, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана и Турции проводят совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевыми стрельбами в Нахичевани. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Согласно сценарию учений, подразделения отдельной общевойсковой армии, силовых структур Нахичеванской Автономной Республики и Вооруженных сил Турецкой Республики были приведены в состояние полной боевой готовности и по тревоге выведены в районы учений", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По его данным, в ходе учений, в которых задействованы боевые самолеты, военно-транспортные и ударные вертолеты, проводятся учебные-тренировочные полеты с элементами высшего пилотажа. О численности войск, принимающих участие в учениях, не сообщалось.

27 июля пресс-служба азербайджанского Минобороны сообщила, что вооруженные силы Азербайджана и Турции проведут совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевыми стрельбами с участием сухопутных войск и ВВС обеих стран. Планируется, что маневры с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани, а с участием военной авиации - с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.