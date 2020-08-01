Лукашенко поручил обеспечить безопасность избирательных участков

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу распорядился обеспечить безопасность участков для голосования на выборах главы государства. На совещании с представителями своего предвыборного штаба он назвал это "святой обязанностью" властей.

"Особое внимание попрошу обратить вас, Виктор Владимирович (Виктор Шейман, управделами президента - прим. ТАСС), на обеспечение безопасности на избирательных участках. Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке - наша святая обязанность", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

"Вы видите, что делается вокруг. Пускай покричат, пошумят. Излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они начнут нас критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить", - сказал Лукашенко. Есть закон, согласно закону, должна идти предвыборная агитация и работа вся", - добавил белорусский президент.

Обращаясь к спикеру Совета республики (верхней палаты) парламента Наталье Кочановой, Лукашенко поручил ей переговорить с губернаторами и уточнить, "какая, кроме материальных средств, нужна поддержка". "Виктор Владимирович [Шейман] - материальная часть, Наталья Ивановна [Кочанова] - организационная часть. Уточните у Лидии Михайловны Ермошиной (глава ЦИК - прим. ТАСС), какая нужна поддержка ей и на местах. Если надо, чтобы я подключился, срочно меня проинформируйте", - сказал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Черечня. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.