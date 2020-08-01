CNBC: Байден назовет своего претендента на пост вице-президента не ранее 10 августа

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих в Соединенных Штатах выборах главы государства Джозеф Байден отложил до второй недели августа объявление своего претендента на пост вице-президента страны. Об этом сообщила в субботу телекомпания СNBC со ссылкой на источники в предвыборном штабе политика.

По их данным, точная дата пока не определена, однако, как ожидается, Байден выступит с объявлением не ранее понедельника, 10 августа. В минувший вторник политик, отвечая на вопросы журналистов, обещал, что намерен назвать своего претендента на пост вице-президента в первую неделю августа. При этом он не отреагировал на просьбу назвать нескольких наиболее вероятных кандидатов на этот пост.

Байден, который был вице-президентом в администрации Барака Обамы, не раз заявлял, что намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. Он пояснял, что речь идет не только о представительницах белого населения США. Ведущие американские СМИ отмечали, что в число женщин, на которых он может остановить свой выбор, входит бывший постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс. СМИ также называли 12 человек, в том числе сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис и сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). В середине июля представители Национального комитета демократов оповестили однопартийцев о том, что голосование и основная часть мероприятий пройдут в дистанционном формате. Число аккредитованных журналистов будет сокращено до минимума.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.