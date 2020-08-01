Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений "режима тишины" в Донбассе с 27 июля

ТАСС, 1 августа. Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 225 нарушений договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе, которые вступили в силу 27 июля. Об этом сообщила в субботу Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине в своем ежедневном отчете.

"Начиная с 00:01 27 июля СММ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу 27 июля. Они были согласованы 22 июля в ходе видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.