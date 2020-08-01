СМИ: теракт в генконсульстве РФ планировала группировка, главаря которой задержали в Иране

ТЕГЕРАН, 1 августа. /ТАСС/. Группировка "Тондар", главарь которой был арестован в Иране, собиралась совершить теракт в генеральном консульстве России в городе Решт. Об этом сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что иранским спецслужбам удалось предотвратить нападение на российское диппредставительство. Подробности не приводятся.

Кроме того, радикальная организация планировала использовать химическое и биологическое оружие на международной книжной ярмарке в Тегеране.

В субботу иранские СМИ сообщили о задержании в исламской республике Джамшида Шармахде, чья группировка "Тондар", по версии иранской стороны, действует при поддержке США. Эта организация стоит за взрывом одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, в результате чего погибли более 10 человек, около 200 получили ранения. "Тондар" выступает за установление монархического правления в Иране.