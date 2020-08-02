Республиканцы США хотят провести предвыборный съезд впервые в закрытом для прессы режиме

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Республиканская партия США впервые в своей истории намерена провести предвыборный съезд, намеченный на 21-24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), в закрытом для журналистов режиме. Как проинформировала в субботу пресс-служба съезда, это связано с пандемией нового коронавируса.

"Мы планируем, что все мероприятия в Шарлотте с пятницы, 21 августа, по понедельник, 24 августа, будут закрыты для прессы, принимая во внимание введенные в штате меры в сфере здравоохранения, а также ограниченность мест, - отмечается в заявлении. - Мы с удовольствием сообщим вам, если это изменится, но мы работаем в соответствии с местными нормами и правилами штата в отношении числа людей, которые могут посещать мероприятия".

Из-за распространения коронавируса число делегатов сокращено с 2 550 до 336. Обычно съезды посещали десятки тысяч людей, среди которых были представители как американской, так и иностранной прессы.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от проведения мероприятий в Джексонвилле (штат Флорида), поскольку не желает подавать согражданам плохой пример в свете пандемии. В этом городе 25-27 августа должна была пройти вторая часть съезда республиканцев, во время которой ожидалось выступление хозяина Белого дома. Первая часть, как и планировалось, состоится в Шарлотте, где партия 24 августа официально выдвинет американского лидера своим кандидатом на пост президента на ноябрьских выборах. Пока не известно, будет ли осуществляться трансляция этой церемонии. Трамп ранее рассказал о планах республиканцев провести "выступления в телевизионном режиме и онлайн", а его речь на съезде ожидается "в другом формате".

Съезд Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин) пройдет 17-20 августа. Число аккредитованных на него журналистов будет сокращено до минимума. Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.