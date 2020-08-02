СМИ: представители командования Индии и Китая начали переговоры о разведении войск

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 августа. /ТАСС/. Представители командования сухопутных сил Индии и Китая начали в воскресенье переговоры, в ходе которых намерены обсудить ситуацию в пограничных районах и вопросы разведения войск. Как сообщает газета The Times of India, встречу проводят командующий 14-м корпусом сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин.

Это уже пятая подобная встреча. Переговоры проходят на пограничном посту Молдо с китайской стороны линии фактического контроля, которая разделяет два государства.

По информации издания, индийская сторона будет добиваться отвода китайских сил из района высокогорного озера Пангонг Цо и восстановления статус-кво в этом спорном районе.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.