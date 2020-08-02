Кравчук заявил о необходимости уточнить суть понятия особого статуса Донбасса

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Первый президент Украины и новый глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в минских соглашениях.

"Они хотят, чтобы это была территория с признаками не только какого-то особого статуса управления, а чтобы это была территория с признаками государственности. То есть, они берут очень высоко. Россия пока что говорит об особом статусе, как это записано в минских документах. Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Кравчук добавил, что еще в начале конфликта в Донбассе обращался к лидерам провозглашенных республик с предложением сформулировать составляющие особого статуса территорий, но ответа не получил. "Или это особый статус, или это что-то такое, где есть признаки государственности, или это автономия, - сказал он. - Напишите, на какие шаги вы могли бы пойти, чтобы был компромисс, чтобы можно было договариваться".

Вместе с тем Кравчук полагает, что стоит говорить об "особой системе управления" в Донбассе, которая будет кардинально отличаться от тех, которые существуют в других регионах Украины. Высказываясь о прямых переговорах украинских властей с представителями республик, новый глава делегации предложил искать такие форматы. Однако, по его мнению, президент Украины не должен вести переговоры, а вместо него "этим может заняться в случае назначения членом делегации в контактной группе первый премьер-министр Украины Витольд Фокин". Для реализации новых форматов переговоров Кравчук считает необходимым написать сначала дорожную карту дальнейших действий и согласовать ее с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, после чего "ставить вопрос на более высоком уровне для окончательного решения".

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля назначил Кравчука на должность полпреда Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.